Вывез деньги и секретную информацию: в Reuters поделились подробностями бегства Асада из Сирии

Бывший президент Сирии Башар Асад вывез из страны не менее $500 тыс., а также ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, бывший президент вывез деньги и гаджеты с секретной информацией в декабре 2024 года, когда покидал страну. По информации высокопоставленного сирийского чиновника, новое правительство заявило о намерении вернуть государственные средства.

По информации издания, за 48 часов до падения политического режима Башар Асад отдал распоряжение о вывозе из страны своего имущества. Вещи транспортировали при помощи частного самолета, который арендовал его главный экономический советник. Таким образом в ОАЭ вывезли ценные вещи бывшего президента и его родных, в число которых вошли небольшие скульптуры и картины.

По данным издания, помощники экс-президента также смогли воспользоваться возможностью сохранить свои личные вещи. Всего было совершено три рейса. Еще один рейс вылетел с территории российской военной базы. Тогда же Асад получил убежище в РФ. По информации источников, на жестких дисках хранилась важная информация о компаниях и их собственниках, о различных объектах недвижимости, денежных переводах, счетах, офшорных фирмах.

Ранее сообщалось, что посол Сирии в Москве выступил с опровержением данных о запросе убежища в РФ.