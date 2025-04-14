Посол Сирии в Москве выступил с опровержением данных о запросе убежища в РФ

Посол Сирии в Москве Башар Джаафари не подтвердил сведения о том, что якобы запросил убежище в России. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам дипломата, появившаяся информация абсолютно не соответствует действительности.

«Я удивлен, откуда появилось подобное сообщение», — подчеркнул Джаафари во время разговора по телефону, когда отвечал на вопрос о том, на самом ли деле он запрашивал убежище у властей России.

В начале декабря в Сирии оппозиционные силы в результате крупного наступления оказались в Дамаске. После этого глава государства Башар Асад сложил полномочия и покинул пределы страны.

Ранее приводились сведения о том, что Джаафари запросил убежище в России после того, как дипломата вызвали на родину.