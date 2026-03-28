Выжили не все: семья с детьми пострадала из-за атаки дрона ВСУ в Запорожской области

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе в результате удара беспилотника по гражданской машине пострадала семья с малолетними детьми.

По информации губернатора, в автомобиле находилось четыре пассажира: двое детей 2020 и 2022 года рождения, а также их родители. Женщина получила ранения, которые были не совместимы с жизнью. Она погибла на месте происшествия.

По данным Балицкого, один из детей физически не пострадал. Ребенка 2022 года рождения госпитализировали в больницу для оказания квалифицированной помощи. Мужчина, который находился в машине, также доставлен в медицинское учреждение. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь специалистов.

Губернатор Запорожской области сообщил, что семье окажут полную поддержку.

«Это не удар по военным объектам, это целенаправленное убийство мирных людей — атакована семья с двумя малышами», — написал губернатор Балицкий.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области в результате ночной атаки БПЛА погиб ребенок.