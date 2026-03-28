В Ярославской области в результате атаки БПЛА погиб ребенок

В ночь на 28 марта в Ярославской области отразили массированную атаку украинских беспилотников, передает интернет-издание «Время Новостей». Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали более 30 БПЛА. Однако не обошлось без жертв и разрушений.

В Ярославском районе в результате падения обломков дрона загорелся частный дом. Погиб ребенок. Его родители с тяжелыми травмами находятся в реанимации. Также пострадала жительница соседнего домовладения. Повреждены несколько жилых домов и один торговый объект.

Глава региона Михаил Евраев выразил соболезнования близким погибшего и сообщил, что все пострадавшие получат необходимую помощь и материальные выплаты.

В администрации области предупредили, что на территории могут находиться фрагменты беспилотников. Категорически запрещено прикасаться к ним и пользоваться вблизи телефонами. О любой находке необходимо сообщать по номеру 112.

Ранее сообщалось, что утром 28 марта в Самаре сработали системы оповещения.