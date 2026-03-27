Выживать или лечиться? Реальность пенсионеров Новосибирска с пенсией 27 700 руб.

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в Новосибирской области с учетом индексации составляет около 27 700 руб. в месяц, сообщил atas.info. Корреспондент издания проверил, хватит ли этой суммы для базовых потребностей людей преклонного возраста.

По мнению корреспондента издания, расходы на лечение — обязательные траты многих пенсионеров. В минимальный перечень необходимого для пожилого человека, страдающего хроническими недугами, входят приборы для измерения давления, лекарства для снижения сахара (при наличии диабета), а также препараты для сердечно-сосудистой системы.

В среднем в месяц приходится тратить от 5 тыс. до 8 тыс. руб. Согласно статистике на март 2026 года, стоимость стоматологических услуг в Новосибирске за последние 12 месяцев увеличилась на 37,6%, что также отражается на жизни пенсионеров.

«Базовые обязательные траты включают в себя оплату коммунальных услуг, в среднем, от 5 тыс. до 7 тыс. руб, в зависимости от площади жилья и наличия льгот. Кроме того, минимальная корзина самых дешевых продуктов и товаров первой необходимости обойдется примерно в 10-12 тыс. руб.», — говорится в статье atas.info.

По информации издания, некоторым пенсионерам необходима помощь родных. Когда у близких такой возможности нет, пожилые люди вправе обратиться к патронажным сестрам. В муниципальных контрактах на 2026 год стоимость услуги «Социальный патронаж» варьируется от 165 до 300 руб. за час — итоговая цена зависит от длительности одного визита.

«Сумма обязательных ежемесячных расходов превышает 20 тыс. руб., что для многих означает жизнь "от пенсии до пенсии" без возможности накоплений», — говорится в статье atas.info.

