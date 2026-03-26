Омбудсмен Подмосковья разъяснила порядок назначения пенсии по инвалидности

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила порядок назначения пенсии по инвалидности. С соответствующим запросом обратилась жительница Королева.

Фаевская напомнила, что право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане из числа застрахованных лиц, признанные инвалидами I, II или III группы. Пенсия устанавливается независимо от причины инвалидности, продолжительности страхового стажа, продолжения инвалидом трудовой деятельности, а также от того, наступила ли инвалидность в период работы, до трудоустройства или после.

Размер пенсии зависит от величины страхового стажа. Страховой стаж — это суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись или уплачивались страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ.

Если у инвалида нет страхового стажа, ему устанавливается не страховая, а социальная пенсия по инвалидности. Ее размер фиксирован. Это 17 648 рублей 24 копейки в месяц для для инвалидов I группы; 7 689 рублей 83 копейки в месяц для инвалидов II группы; 7 500 рублей 53 копейки в месяц для инвалидов III группы.

Оба вида пенсии устанавливаются проактивно на основании сведений о лице, признанном инвалидом, в системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе поддерживают участников СВО, столкнувшихся с инвалидностью.