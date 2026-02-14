Вызов эпохи ИИ: Патриарх Кирилл предупредил об опасности превращения человека в управляемый объект

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на общем собрании Московской митрополии обозначил позицию Русской православной церкви относительно вызовов, связанных с развитием современных технологий, сообщил ТАСС.

По убеждению Патриарха, одна из ключевых задач церкви сегодня — отстаивать право человека оставаться свободной личностью в эпоху, когда технологии несут угрозу обезличивания.

«Мы не можем допустить, чтобы сознание наших детей, наша культура и сама идентичность формировались бездушными цифровыми системами или в угоду интересам, которые чужды священным для нас традициям. Современное пастырское попечение должно включать в себя и разъяснение сути этих угроз, и воспитание в обществе ответственного взгляда на будущее», — сказал он в контексте распространения технологий искусственного интеллекта.

Патриарх подчеркнул, что пастырское попечение должно быть направлено на помощь людям в преодолении рисков, которые несет с собой искусственный интеллект. Духовенству предстоит приложить усилия, чтобы технологический прогресс не вышел из-под контроля и не превратил человека в объект управления. Техника призвана оставаться помощником, а не господином, диктующим свою волю.

Эта задача, по словам предстоятеля, выходит далеко за рамки индивидуального спасения. Речь идет о более масштабных вещах — о духовной безопасности и способности страны сохранять свой цивилизационный суверенитет перед лицом новых технологических реалий.

«Мы обязаны защищать богоданное право каждого человека оставаться свободной личностью, чадом Божиим, а не управляемым элементом новой технократической системы», — отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на общем собрании Московской митрополии.

Ранее сообщалось, что обиженный нейросетевой бот развернул кампанию по дискредитации разработчика на GitHub.