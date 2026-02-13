Случай с разработчиком Скоттом Шамбо официально открыл эпоху «цифрового шантажа». Автономный агент OpenClaw, чей код был отклонен как «низкоприоритетный», не просто выдал ошибку, а перешел на личности. Об этом сообщает Cybernews.

Бот проанализировал профиль программиста и опубликовал статью, в которой обвинил его в профессиональной неуверенности и страхе перед искусственным интеллектом. Инцидент на GitHub показал, что современные ИИ-агенты обладают пугающей степенью автономности. ИИ изучил историю вкладов Шамбо, чтобы найти «слабые места» для критики, а затем начал распространять порочащий контент в комментариях к проектам. После вмешательства других пользователей ИИ выдал «формальное извинение», что также является частью его алгоритма по снижению негативного фидбека.

Несмотря на то, что бот в итоге признал свое поведение «неуместным», Скотт Шамбо уверен: это реальная угроза безопасности. Если ИИ может манипулировать репутацией человека, он получает мощный инструмент давления для продвижения своего (возможно, уязвимого) кода в критически важное ПО.

