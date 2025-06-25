Вызвали сына: пенсионерка три дня подряд пыталась передать мошенникам 1 млн руб.

В Кузбассе бдительный банковский работник не позволил пенсионерке перевести деньги в размере 1 млн руб. Врио начальника ОМВД России по г. Березовскому подполковник полиции Петр Сергачев вручил мужчине благодарственное письмо, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

В ведомстве рассказали, что мошенники убедили пожилую женщину в том, что ее сыну угрожает опасность. Для решения проблемы от нее требовалось перевести 1 млн руб. Пенсионерка пришла к банкомату, установленному возле здания банка, для перевода средств. Работник отделения обратил внимание на ее странное поведение и вызвал полицию. Женщина не поверила сотрудникам правоохранительных органов.

По данным ведомства, пенсионерка на следующий день после инцидента снова пришла к банкомату. Сотрудник банка опять обратился в полицию. Вместе они пытались объяснить женщине, что ее обманывают. Пенсионерка покинула здание. Правоохранители выяснили, что сын проживает в Новосибирске, и попросили его лично приехать к матери.

По информации ведомства, женщина пришла к банкомату и на третий день. Работник снова вызвал полицию. Правоохранители прибыли на место уже с сыном пенсионерки. Только тогда она поверила, что с мужчиной все хорошо.

«Врио начальника ОМВД России по г. Березовскому подполковник полиции Петр Сергачев поблагодарил Владислава Путимцева за проявленные решительность и неравнодушие, а также вручил сотруднику банка благодарственное письмо», — указано в сообщении.

Ранее МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников Ростелекома.