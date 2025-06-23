МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников Ростелекома

По данным управления МВД, занимающегося борьбой с неправомерным использованием информационных технологий, аферисты выдают себя за работников Ростелекома и звонят на стационарные телефоны гражданам России из различных областей, заявляя о необходимости «продлить соглашение об оказании услуг связи».

По информации правоохранительных органов, получив заветный код, мошенники получают несанкционированный доступ к важным учетным записям пользователей. Затем следует новый звонок, на этот раз от лица представителей правоохранительных структур или Росфинмониторинга.

Злоумышленники утверждают, что с аккаунтом или банковскими счетами жертвы происходят неправомерные действия, и под маской защиты или проведения проверки требуют передать денежные средства курьеру, как заключили представители ведомства.

Ранее МВД раскрыло, какую «роль» чаще всего исполняют телефонные мошенники.