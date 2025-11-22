В российских силовых структурах пояснили, что на опубликованной фотографии, боевики стоят в характерной позе с кулаком у сердца. Подобное приветствие — урезанная форма версии фашистского обращения, которое было активно распространено во времена третьего рейха.

В российских силовых структурах ТАСС рассказали, что ранее майор командовал батальоном в штурмовой бригаде «Азов»*, где также было принято приветствовать друг друга по-фашистки.

«С недавнего времени бригада вошла в состав 3-го армейского корпуса "Азов*" ВСУ, сотканного из отборных нацистов** и бандеровцев**. Руководит всей этой военизированной структурой главный украинских нацист — основатель запрещенного "Азова*" <>. Что же успел сделать комбриг спустя месяц после назначения? Ввел нацистские ритуалы из "Азова"*», — отметил собеседник агентства.

По информации российских силовых структур, комбриг привел в бригаду своих пиарщиков для раскрутки соцсетей. Выяснилось также, что майор не пытается установить местоположение или узнать судьбу бойцов, которые сейчас числятся без вести пропавшими, а ранее были у него в подчинении.

«А родственники тем временем по-прежнему создают инициативные группы с требованием предоставить информацию о погибших и пропавших», — уточнили в силовых структурах.

По информации источника агентства, в рядах других армейских корпусов и бригад ВСУ, в особенности среди частей, постоянно дислоцирующихся на левом берегу Днепра, наблюдается дистанцирование личного состава от идеологий неонацистского толка. В качестве примера приводится 158-я артиллерийская бригада из Чернигова, военнослужащие которой подчеркивают, что в командном составе их соединения нет места бывшим участникам радикальных футбольных фанатских группировок.

«Это говорит о еще большем расколе в ВСУ и в украинском обществе в целом», — подчеркнул собеседник.

Ранее сообщалось, что курский изобретатель передал «Азову»* прожектор против российских дронов.

*Запрещенная в России террористическая организация.

**Пропаганда нацизма и национализма запрещена законом РФ.