«Взять за руку и пообещать подарок»: врачи назвали 5 способов успокоить ребенка перед прививкой

Врачи КОДКБ им. Атаманова назвали пять действенных способов успокоить ребенка, который боится укола, сообщил VSE42.RU .

Первый совет от медиков — уделить внимание ребенку, поговорив с ним. Родителям рекомендовано узнать, что именно вызывает у ребенка беспокойство, какие возникают опасения. Важно обсудить проблему.

Второй совет специалистов — в доступной для ребенка форме объяснить, зачем делают прививки, в чем их важность, как минутная процедура поможет в борьбе с болезнью или же позволит вообще избежать больничного.

Третий совет врачей — рассказать ребенку, что взрослым людям также делают прививки, но они их не боятся. Можно привести в пример других ребят, которые также не испытывают страх из-за предстоящей процедуры.

Четвертый совет экспертов — позволить ребенку физически прочувствовать поддержку взрослого. Например, во время прививки можно взять его за руку.

Пятый совет — после вакцинации преподнести ребенку небольшой презент. Подарок закрепит положительный опыт.

По мнению специалистов, важнее всего в такой ситуации — не поддаваться панике и сохранять хладнокровие. А также строго соблюдать график профилактических прививок у детей, не откладывая вакцинацию на потом.

