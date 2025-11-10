Взорвать и исчезнуть: почему блогер Артем взорвал машину и перестал выходить в Сеть?

Кемеровский блогер Артем вместе с единомышленниками подорвал свою машину, о чем рассказал на своей странице в соцсети, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, блогер выложил в соцсети видео поджога автомобиля. Он рассказал, как проходила подготовка. Машину предварительно разукрасили и частично вкопали в землю. Молодой человек предупредил, что самостоятельно повторять эксперимент не стоит. Кроме того, во время любых действий важно не нарушать законодательство РФ.

По данным издания, после эксперимента блогер перестал выходить в соцсети. Его друзья написали, что с Артемом все нормально. Для выяснения некоторых деталей с ним связались сотрудники правоохранительных органов. Молодой человек выйдет на связь, как только у него появится возможность.

«Но в целом все хорошо», — написано в сообщении.

По информации издания, после подрыва автомобиля началось частичное возгорание травы. Для эксперимента блогер выбрал открытое пространство — поле. Молодой человек и его друзья самостоятельно устранили возгорание. Трава была сухой, поэтому разгоралась быстро. Предположительно, в помощи МЧС необходимости не было. Блогер в видео признался, что не ожидал настолько мощного взрыва.

