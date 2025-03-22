Welt: Китай обсуждает с Европой отправку своих войск на Украину в качестве миротворцев

Источники в дипломатических кругах Евросоюза поделились информацией с газетой Welt am Sonntag, согласно которой Китай намерен участвовать в миротворческих силах на Украине совместно с европейскими странами.

По данным издания, китайские дипломаты в Брюсселе высказывали мнение о том, что приглашение Китая к миротворческой миссии на Украине стало бы важным и желаемым шагом.

«Китай, по-видимому, рассматривает возможность участия в потенциальных миротворческих силах на Украине», — утверждает издание.

По данным издания, в брюссельских дипломатических кругах подобную просьбу назвали деликатной. В ЕС допускают, что участие Китая может улучшить отношение к идее о миротворцах со стороны России.

СМИ ранее обращались к официальному представителю МИД КНР с просьбой прокомментировать возможность отправки китайских миротворческих сил на Украину. Тогда Го Цзякунь заявил, что китайская сторона заняла нейтральную позицию относительно вооруженного конфликта на Украине. Спикер также заявил, что не видит необходимости в обсуждении гипотетических ситуаций.

Издание напомнило, что инициатором отправки войск с миротворческой миссией выступила Франция. Идею поддержали в Британии. Партнеры надеются, что найдется около 30 стран, чьи лидеры одобрят идею об отправке миротворцев.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Уиткофф считает центральным вопросом конфликта на Украине новые регионы РФ.