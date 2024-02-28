Wired: фирма PlanetRisk отслеживала передвижение Путина

«Если вы когда-либо разрешали приложению погоды узнавать, где вы находитесь, велика вероятность, что журнал ваших точных перемещений был сохранен в каком-нибудь банке данных, к которому имеют доступ десятки тысяч совершенно незнакомых людей. Сюда входят и спецслужбы», — предупреждает Wired.

Издание подробно рассказывает, как в США появились технологии, которые помогали вычислять местоположение людей при помощи их смартфонов. Все началось с желания вычислить, что больше всего нравится человеку или же в чем он нуждается, чтобы предложить соответствующий товар. Изначально цель слежки имела исключительно рекламный характер. Человек устанавливал приложение, открывал, чтобы посмотреть, например, погоду, а система автоматически выявляла его местоположение.

Со временем ЦРУ заинтересовалось открытием. Алгоритмы позволяли расшифровать данные и определить, что, например, два человека сейчас отдыхают вместе, но тщательно это скрывают. Однако компания не хотела сотрудничать с ЦРУ, но не отказывалась от других правительственных заказов.

«Получив набор данных о России, команда поняла, что может отслеживать телефоны в окружении президента России Владимира Путина. Телефоны перемещались повсюду, где появлялся Путин», — поясняет автор материала Wired.

Издание пишет, что определить именно телефон президента РФ не вышло, но получилось вычислять геолокацию тех, кто ежедневно работают в окружении Владимира Путина: охранники, водители, политические советники. Компания, как пишет издание, всегда знала, где находится российский лидер.

Информация о геолокации не раз использовали для разных правительственных целей США по всему миру. Аналогично спецслужбы мониторили социальные сети людей по всему миру, чтобы получить больше информации о каждом регионе, выявив его сильные и слабые стороны. Технологию разработали в 2016 году.

Ранее мы сообщали, что Пентагон признал силу ОПК России в условиях санкций.