WP: население Украины к 2050 году может сократиться до 25 млн человек

В случае сохранения нынешней демографической ситуации на Украине население страны к 2050 году может сократиться до 25 млн человек, а к 2100 году — до 15 млн, сообщила газета Washington Post.

По данным издания, демографическая ситуация на Украине считалась одной из худших в мире еще до начала вооруженного конфликта. Начало спецоперации стало причиной оттока населения. Граждане переехали за границу. Заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак призналась, что для страны важно возращение уехавших жителей. По ее мнению, стоит мотивировать граждан вернуться домой в первую очередь для устранения кризиса на рынке труда.

В статье отмечено, что после начала вооруженного конфликта клиника вспомогательной репродукции «Мать и дитя» и ряд других учреждений начали предлагать военнослужащим замораживание спермы. В некоторых случаях военным и их семьям предоставляют услугу на бесплатной основе или с большими скидками. Каждый день в центры обращаются мужчины. Ежедневно клиентская база пополняется примерно на 200 человек.

«На сегодняшний день услугой воспользовались около трех тысяч военнослужащих», — говорится в статье.

Социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина в интервью испанской газете Pais также рассказала о важности возвращения граждан Украины домой. Однако на данный момент нет реальных предложений, каким именно способом удастся мотивировать население переезжать на Украину.

Ранее сообщалось, что Украина направила Турции досье с проектами для восстановления страны в 2025 году.