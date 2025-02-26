Киев направил Анкаре досье с проектами, целью которых является восстановление страны в 2025 году, сообщили источники издания Türkiye.

Согласно этому плану, тендеры на реализацию инициатив будут объявлены в апреле-мае.

Среди приоритетных проектов указаны обновление действующих таможенных постов на автомагистралях, строительство новых таможенных постов, создание общенациональной системы платных автомагистралей, проекты в сфере энергетики и повышения энергоэффективности, а также инициативы в области социального жилья и водоснабжения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что турецкие компании готовы поддержать Украину в восстановлении разрушений, вызванных конфликтом.

Специальная военная операция (СВО) РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин, объявляя о ее начале, к приоритетным целям этого шага отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро накануне назвал сделку Украины и США по ресурсам «глупостью Зеленского».