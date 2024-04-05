Трамп заявил, что позвонил бы Путину после теракта в «Крокусе»

Американский политик Дональд Трамп заявил, что связался бы с российским президентом Владимиром Путиным по вопросу теракта в концертном зале в Подмосковье. Соответствующее заявление он сделал в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.

Таким образом бывший президент Соединенных Штатов ответил на вопрос ведущего о том, связался ли бы он с Путиным после предупреждений США об угрозе терактов в Москве или для того, чтобы высказать свои соболезнования. Политик подчеркнул, что находясь на президентском посту, он позвонил бы российскому коллеге и поставил его в известность касаемо надвигающейся угрозы.

В свою очередь, действующий президент страны Джо Байден не связывался с Путиным после теракта. Он не выражал соболезнований и не предлагал помощь в расследованиях со своей стороны.

Ранее Путин заявил, что РФ не может быть объектом терроризма исламских фундаменталистов.