Лавров охарактеризовал перемирие на Украине как дорогу, ведущую в никуда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, к чему приведет перемирие на Украине.

По словам главы дипломатического ведомства, обсуждение перемирия является неэффективным и не ведет к реальным решениям. Таким мнением он поделился в интервью российским и зарубежным СМИ.

Лавров подчеркнул, что Москва не заинтересована в пустых разговорах об урегулировании конфликта на Украине, так как ей необходимо наличие окончательных юридических договоренностей. Его слова приводит РИА Новости.

«Перемирие — это путь в никуда, нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом будет закреплять невозможность нарушений этих договоренностей», — сказал министр.

В ходе общения с журналистами глава российского МИД также высказался о налаживании контакта с новой администрацией США после победы на выборах президента Дональда Трампа. По словам Лаврова, Москва надеется на то, что новая команда Белого дома будет способна осознать истинные причины конфликта и подойти к его разрешению конструктивно.

Министр подчеркнул необходимость осознать возникновение украинского кризиса и его глубинные аспекты. Также Лавров заявил, что Кремль готов проводить консультации по украинскому вопросу со всеми заинтересованными сторонами, включая назначенного спецпосланника США по Украине Кита Келлога.

Также Лавров прокомментировал удары ВС России по территории Украины. Он заявил, что Москва выбирает цели для поражения на Украине исходя из угроз РФ. Министр подчеркнул, что это могут быть и центры принятия решений в Киеве.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров уже говорил, что Россия не заинтересована во «временном» перемирии на Украине. Глава ведомства подчеркивал, что на Украине должны вновь распространиться русский язык и религиозные права, которые запретил Владимир Зеленский.