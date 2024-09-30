WSJ: Израиль готов начать наземное вторжение в Ливан уже на этой неделе

Источники газеты Wall Street Journal рассказывают , что Израиль готов уже на текущей неделе начать наземное вторжение в Ливан.

Начнутся ли полноценные военные действия, прогнозировать сложно. Израиль намерен воевать, но не все его партнеры считают решение рациональным. В США просят страну отказаться от масштабного вторжения. По этой и другим причинам сроки наземного вторжения в Ливан могут неоднократно переноситься.

«Израильские спецподразделения проводят небольшие целевые рейды в южный Ливан, собирая разведданные и прощупывая почву перед возможным наземным вторжением, которое может произойти уже на этой неделе», — говорится в статье.

На протяжении последних месяцев израильские спецподразделения неоднократно проникали в туннели движения «Хезболла», расположенные вблизи границы. Собеседник издания отметил, что в последний раз операция завершилась относительно недавно.

Бывший высокопоставленный израильский военный чиновник Амир Авиви считает, что избежать вторжения невозможно. Армия Израиля провела ряд масштабных кампаний, которые всегда предшествуют более крупной операции. Эксперты отмечают, что настолько интенсивных действий в отношении Ливана Израиль не предпринимал со Второй Ливанской войны, которая завершилась в 2006 году.

Ранее сообщалось, что израильская армия приняла решение о мобилизации двух запасных бригад.