WSJ: Израиль начал подготовку ударов по Ирану в 2024 году

Источники в разведках Израиля и Ирана рассказали, что израильское правительство начало подготовку к военной операции против Тегерана в ноябре 2024 года, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, Израиль поставил цель нанести урон ядерным объектам страны. Кроме того, ликвидировать высокопоставленных правительственных лиц и ученых. В ноябре 2024 года на совещании с участием 120 представителей армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) определили цели для ударов. Мероприятие проходило секретно. Его посетило командование военно-воздушных сил (ВВС) и разведывательного сообщества страны.

По данным издания, в список внесли 250 объектов ядерной программы и военной инфраструктуры, а также командующих вооруженными силами (ВС) Ирана и физиков-ядерщиков. Спикеры обсудили необходимость ослабить работу ПВО Ирана. Для этого требовалось получить данные о месторасположение техники. 9 июня 2025 года было принято окончательное решение, что страна начнет войну с Ираном.

По данным издания, еще с 90-х годов сотрудники израильской разведки внедрялись в Иран, где организовывали сеть.

«Уже тогда она (обширная сеть агентов израильских спецслужб в Иране. — Прим. ред.) ставила перед собой цель обеспечить будущие диверсионные операции в отношении иранской ядерной программы», — сообщил The Wall Street Journal (WSJ).

Обострение конфликта произошло 13 июня. Израиль атаковал стратегические объекты. Иран нанес ответный удар. В настоящее время боевые действия прекращены. Каждая из сторон подтвердила окончание вооруженного конфликта.

Ранее сообщалось, что Израиль не исключил возможности ликвидации аятоллы Хаменеи.