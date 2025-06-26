Израиль не исключил возможности ликвидации аятоллы Хаменеи

Несмотря на отсутствие у Израиля актуальных данных о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, израильское руководство допускало возможность его устранения. Об этом сообщил глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац, передает издание The Times of Israel.

«Если бы он оказался в поле нашего зрения, мы бы его убрали», — подчеркнул министр обороны.

Он также отметил, что израильское правительство самостоятельно определяло свою политику в этом вопросе, не ориентируясь на позицию Соединенных Штатов.

20 июня президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Тель-Авив не ставит целью устранение верховного лидера Ирана, однако подобный исход, по его мнению, в конечном итоге «пойдет на пользу иранскому народу».

В то же время, 19 июня Кац заявил, что устранение аятоллы является одним из приоритетов в рамках операции против Ирана, подчеркнув, что «такого диктатора, как Хаменеи, не должно существовать».

Ранее сообщалось, что Израиль согласился на предложение Трампа о прекращении огня в Иране.