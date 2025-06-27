WSJ: Нетаньяху перед ударами по Ирану использовал свадьбу сына как отвлекающий маневр

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху целенаправленно ввел в заблуждение иранское правительство перед началом военной операции против Тегерана организацией свадебной церемонии старшего сына, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в израильской и американской разведках.

По информации издания, свадьба была назначена на 16 июня. Премьер-министр заявил, что в связи с семейным торжеством уходит в отпуск. Источники в разведках уверены, что подобные меры были отвлекающим маневров. Расчет был на то, что иранское правительство потеряет бдительность. Во-первых, сложно было определить точное местоположение лидера. Во-вторых, создавалась иллюзия спокойной обстановки в Израиле. Минимум до 17 июня Тегеран не ожидал бы атак.

«История со свадьбой стала частью более масштабной кампании по дезинформации, направленной на иранское руководство», — отметил WSJ.

По данным источников, свадьбу пришлось отложить из-за эскалации конфликта. Премьер-министр Израиля заранее это понимал и осознавал, что торжество придется перенести. Однако никто из родных и близкого окружения не был проинформирован о подготовке к атакам, включая самого жениха. Согласно утечкам в СМИ, Белый дом выступал против военных действий на Ближнем Востоке.

Ранее на Западе сообщили о нехватке боеприпасов, с которой столкнулся Израиль.