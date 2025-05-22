WSJ: Трамп не поддержал предложение ЕС о «безусловном» прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп не считает логичным завершением переговоров по Украине в Ватикане «безусловное» прекращение огня, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации источников издания, лидеры некоторых стран считают, что в случае переговоров стороны должны принять решение о «безусловном» прекращении огня на Украине. Своим видением ситуации они поделились с президентом США во время телефонного разговора, который состоялся 19 мая. Издание напомнило, что в нем принимали участие высокопоставленные лица пяти стран и Еврокомиссии.

По данным источников, Трамп заявил, что предложенный ЕС термин ему не нравится. Лидер отметил, что не стоит его употреблять в контексте переговоров. По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин заявил об уверенности, что страна движется к победе.

Издание обратило внимание, что такая позиция Трампа не соответствует его публичным заявлениям. Газета запросила комментарии у Белого дома. Представители администрации напомнили, что Трамп подвел итоги переговоров с Путиным в соцсети. Дополнительной информации они не предоставили. Издание напомнило, что в посте американский лидер выразил уверенность, что стороны придут к прекращению боевых действий.

Ранее Рубио заявил о готовности США к любому мирному соглашению по Украине.