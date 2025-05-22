Рубио заявил о готовности США к любому мирному соглашению по Украине
США заявили о готовности к любому мирному соглашению по Украине
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США готовы к любому мирному соглашению между РФ и Украиной, заявил на слушаниях в палате представителей конгресса США американский госсекретарь Марко Рубио.
При этом он отметил, что проводить переговоры без введения режима прекращения огня очень сложно.
«<…> Если где-то что-то взорвется, случится какая-то атака, то переговоры развалятся», — пояснил он.
В среду, 21 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит обмануть тем, кто сначала предлагает ввести режим прекращения огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Так, в 2014 году Запад устроил на Украине путч после соглашения об урегулировании между украинскими властями и оппозицией. Также глава внешнеполитического ведомства напомнил о нарушении Минских соглашений, а также о том, как в 2022 году Запад запретил Киеву подписывать соглашение на основе предложенных украинской делегацией принципов урегулирования.
Ранее Трамп заявил о своей убежденности в победе России в украинском конфликте.