США готовы к любому мирному соглашению между РФ и Украиной, заявил на слушаниях в палате представителей конгресса США американский госсекретарь Марко Рубио.

При этом он отметил, что проводить переговоры без введения режима прекращения огня очень сложно.

«<…> Если где-то что-то взорвется, случится какая-то атака, то переговоры развалятся», — пояснил он.

В среду, 21 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит обмануть тем, кто сначала предлагает ввести режим прекращения огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Так, в 2014 году Запад устроил на Украине путч после соглашения об урегулировании между украинскими властями и оппозицией. Также глава внешнеполитического ведомства напомнил о нарушении Минских соглашений, а также о том, как в 2022 году Запад запретил Киеву подписывать соглашение на основе предложенных украинской делегацией принципов урегулирования.

Ранее Трамп заявил о своей убежденности в победе России в украинском конфликте.