WSJ: украинские бойцы бежали к границе после провала операции в Курской области
WSJ: дерзкая операция ВСУ в Курской области провалилась
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Операция ВСУ в Курской области завершена. Ее итог — полный провал ВСУ, сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, уже в начале марта стало ясно, что ситуация для ВСУ в Курской области критическая. Так, бойцы не могли перебрасывать технику в регион. Каждый раз они попадали под обстрел ВС РФ. Проблемы с логистикой не позволяли также украинским военным эвакуировать раненых и проводить ротацию кадров. Прибывшему на курское направление главкому ВСУ Александру Сырскому пришлось руководить операцией по отступлению военнослужащих.
По данным издания, в настоящее время на территории Курской области практически не осталось украинских военных. К выходным бойцов вывели из всех районов Курской области. Незначительное присутствие армии противника наблюдается лишь на небольшом участке.
По данным газеты, выход военнослужащих Украины из Курской области — это ослабление позиции Киева во время возможных переговоров с Россией. Операцию, инициированную противником в российском регионе, автор статьи назвал дерзкой.
Ранее сообщалось, что Зеленский отправил в отставку главу Генштаба ВСУ.