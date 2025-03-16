По данным издания, уже в начале марта стало ясно, что ситуация для ВСУ в Курской области критическая. Так, бойцы не могли перебрасывать технику в регион. Каждый раз они попадали под обстрел ВС РФ. Проблемы с логистикой не позволяли также украинским военным эвакуировать раненых и проводить ротацию кадров. Прибывшему на курское направление главкому ВСУ Александру Сырскому пришлось руководить операцией по отступлению военнослужащих.

По данным издания, в настоящее время на территории Курской области практически не осталось украинских военных. К выходным бойцов вывели из всех районов Курской области. Незначительное присутствие армии противника наблюдается лишь на небольшом участке.

По данным газеты, выход военнослужащих Украины из Курской области — это ослабление позиции Киева во время возможных переговоров с Россией. Операцию, инициированную противником в российском регионе, автор статьи назвал дерзкой.

Ранее сообщалось, что Зеленский отправил в отставку главу Генштаба ВСУ.