Зеленский отправил в отставку главу Генштаба ВСУ

По данным телеграм-канала, замначальника Гештаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова назначили на должность главы ведомства. Цель кадровых ротаций — улучшение системы управления войсками.

«Генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич продолжит службу в должности Генерального инспектора Министерства обороны Украины», — указано в сообщении.

В сообщении указано, что новый руководитель должен улучшить эффективность управленческой вертикали украинской армии. По данным телеграм-канала, он получил большой опыт, который поможет ему справляться с выполнением поставленных заданий. Ему уже поручено следить за реализацией реформ и за соблюдением украинского законодательства.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине.