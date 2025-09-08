За 1,8 млн рублей намерены спасти исторические здания Уральской железной дороги

На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, который за 1,8 млн руб. разработает проект реставрации кровли двух зданий в Пермской области, сообщил properm.ru.

По информации издания, в регионе намерены реставрировать здания Управления Уральской железной дороги, которые имеют историческое значение. В настоящее время в них расположены учебные корпусы Пермского института железнодорожного транспорта. 1,8 млн руб. — начальная цена контракта.

По данным издания, подрядчик, который предложит свои услуги, должен выполнить ряд работ: в течение 90 дней после подписания договора провести архитектурно-археологические обмеры, на основании выполненных инженерных исследований составить эскизный проект, а также спроектировать реставрацию. ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» выступает в роли заказчика.

По информации издания, изначально здание было жилым домом. Оно появилось во второй половине XIX века благодаря вложению денег надворного советника Сысоева. Квартирой управляющего дорогой помещения стали в 1876 году. Здание не сохранилось в первозданном виде: его перестраивали. Дом внесен в перечень памятников культуры регионального значения.

