За 290 млн руб. — громоздкий барс, за 2,5 — сидящий Шурале: дорогие и обсуждаемые арт-объекты Казани вызывают критику

За последние 15 лет в Казани появился ряд неоднозначных арт-объектов, которые вызывают критику местных жителей, сообщил inkazan.ru.

По данным издания, для возведения памятника у центра семьи «Казан» понадобилось почти 290 млн руб. Композиция «Он и она» должна была стать символом защиты семейных ценностей и брака. Многие горожане не поняли заложенного смысла. Скульптуру они называли вызывающей, пугающей и громоздкой. Жители критиковали оголенные части тела самки барса, а дракон им показался перекаченным.

По информации издания, в честь 125-летия поэта Габдуллы Тукая у здания старого театра Камала появилась скульптурная композиция «Загадки Шурале» — персонажи сидят друг напротив друга на бревне. Ее создатели потратили 2,5 млн руб. Материальную помощь оказывал оператор мобильной связи. Памятник также вызвал дискуссию. Особенно критике подлежала оголенность Шурале, который напоминает многим лешего.

По данным издания, при поддержке местного минкульта в Казани появилась инсталляция «413». Автору пришлось объяснять горожанам значение скульптуры: название 413 отсылает к числу «Пи» и номеру ошибки, выдаваемой пользователям при большом количестве запросов. Возле памятника расположен QR-код. Информация выдается на английском языке, что стало причиной для критики.

«В мае 2025-го на Кремлевской набережной недалеко от детского парка "Елмай" появилась инсталляция "413". Фигура из латуни, напоминающая диск, превышает высоту в четыре метра», — указано в материале Inkazan.

Ранее сообщалось, что метель вылепила на памятнике Ленину в Балашихе тюрбан и шаль.