«За долгие годы могли бы заняться»: туристы и жители устали ждать, когда с Уфы снимут баннеры

По информации издания, красивыми в городе можно назвать здания, которые были сооружены в предыдущие эпохи. Барельефы, колонны и арки делают их особенно привлекательными. Многие объекты находятся в хорошем состоянии. Здания стали культурным наследием. Во многих объектах функционируют различные администрации и министерства. Современные постройки также не менее удачливые.

По данным издания, параллельно в городе находятся здания, которые стали аварийными. Они обветшали и портят внешний вид. Деревянные и полуразрушенные здания контрастно сочетаются с современными постройками в центре Уфы.

По информации издания, местные жители и туристы в соцсетях и различных платформах критикуют город из-за наличия разрушенных или старых зданий. Так, в 2022 году пользователь 2ГИС написал, что заброшенные здания прикрыты баннерами. Он высказал мнение, что за долгие годы местная администрация могла заняться решением данного вопроса.

«Пока что архитектура Уфы больше похожа на лоскутное одеяло без единого узора. Купеческие особняки гниют за баннерами, а рядом вырастают самые разнообразные высотки», — сообщил mkset.ru.

