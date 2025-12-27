За два часа до снегопада: выяснилось, как в Подмосковье по новому регламенту готовятся к зиме

В Московской области реализуется единый регламент для уборки снега на придомовых территориях в зимний период, сообщил REGIONS.

Как информирует Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, службы ЖКХ и управляющие компании обязаны очищать не только магистральные проезды, но и всю дворовую зону.

Первоочередная задача работников — обеспечить доступ к самим домам: расчистить входные группы, ступеньки и пандусы. Одновременно с этим очищаются тротуары и пешеходные пути к ближайшим социальным объектам. Отдельное внимание уделяется подходам к мусорным площадкам, чтобы не создавать препятствий для вывоза отходов.

Внутридворовые проезды и места для парковки автомобилей также входят в обязательный перечень для уборки. Детские и спортивные площадки освобождают от снега и наледи в последнюю очередь. За два часа до прогнозируемого снегопада коммунальные службы проводят профилактическую обработку территорий противогололедными материалами.

