За год в Нижнем Новгороде появилось 28 миллионеров

В пресс-службе «Столото» проинформировали, что жители Нижегородской области за 2024 год выиграли в лотерею более 1,12 млрд руб., сообщил newsnn.ru.

По данным издания, самый крупный выигрыш составил 36 млн руб. За год количество миллионеров в регионе увеличилось на 28 человек. Призы в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. получили 11 жителей Нижегородской области.

По данным издания, в большинстве случае россияне вкладывают выигранные средства в недвижимость. Чаще всего покупают квартиры, дома и автомобили. Победители, у которых была задолженность, погашают ее. Молодые россияне (в возрасте от 18 до 36 лет) часть выигранных денег отдают родственникам для улучшения их качества жизни.

Ранее нижегородец Валерий Л. выиграл в новогоднюю лотерею и стал миллионером. Он сравнил эмоции с возможностью отправиться в космос. Мужчина не мог решить сразу, на что ему лучше потратить выигранные деньги.

Ранее сообщалось, что в преддверии Международного женского дня шесть россиян стали мультимиллионерами.