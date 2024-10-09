Нобелевскую премию по химии присудили за исследования структур белков

Нобелевская премия по химии присуждена ученым Дэвиду Бейкеру (США), Джону Джамперу и Демису Хассабисзу (Великобритания) за исследования структур белков, сообщил ТАСС со ссылкой на Нобелевский комитет Шведской академии наук.

В мотивировочной части решения комитета указано, какой именно вклад в развитие науки сделали лауреаты. Так, исследователи выполнили компьютерное моделирование структур белков и успешно провели прогнозирование их структур. В частности, Дэвид Бейкер открыл новые виды белков.

«Белки обычно состоят из 20 различных аминокислот, которые можно охарактеризовать как строительные блоки жизни. В 2003 году Дэвиду Бейкеру удалось использовать эти блоки для создания нового белка, непохожего ни на один другой белок», — сообщил Nobel Prize.

Коллеги ученого Демис Хассабис и Джон Джампер разработали модель искусственного интеллекта AlphaFold2, которая способна предсказывать сложные структуры белков. Научное сообщество выделяет 200 млн белков. Хассабис и Джампер при помощи созданной AlphaFold2 сумели проанализировать каждый элемент. Практический аспект открытия в том, что ученые смогут детальнее изучить устойчивость к антибиотикам и определить ферменты, которые смогут разложить пластик.

Открытия ученых позволят науке развиваться дальше. В сферах, в которых проводили исследования, по некоторым вопросам не удавалось продвигаться вперед много лет подряд. Именно поэтому открытия достойны престижной премии.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по физике присудили за достижения в области ИИ.