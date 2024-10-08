Нобелевскую премию по физике присудили за достижения в области ИИ

В 2024 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за их вклад в сферу машинного обучения, передал РБК.

В этом году размер Нобелевской премии составляет 11 млн шведских крон, что соответствует примерно 1,06 млн долларов США.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юилье за эксперименты, которые предоставили человечеству новые методы для изучения мира электронов в атомах и молекулах. Эти ученые продемонстрировали технику создания крайне коротких световых импульсов, способных фиксировать быстро протекающие процессы, в ходе которых электроны перемещаются и меняют свою энергию.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие микроРНК.