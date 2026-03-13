За месяц до освобождения — новое дело: на Никиту Уварова завели «карусельную» статью?

20-летний Никита Уваров* должен был выйти на свободу 19 марта 2026 года. Однако буквально за месяц до этой даты стало известно о возбуждении против него очередного уголовного дела. На этот раз молодому человеку, известному в СМИ как «канский подросток», вменяют участие в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), сообщил prmira.ru.

По мнению адвокатов и правозащитников, ситуация попадает под практику так называемых «карусельных» дел, когда новые обвинения выдвигаются непосредственно перед освобождением, чтобы продлить содержание под стражей. Защиту Никиты осуществляет адвокат Владимир Васин. В беседе с «ПМ» он сообщил, что информация о новом деле застала его в командировке в другом регионе.

Мать Никиты, Анна Уварова, также пока не может прояснить обстоятельства. Она призналась «ПМ», что сама не владеет деталями. По информации из открытых источников, женщине позвонили из красноярского СИЗО-1 с просьбой уведомить адвоката о возбуждении дела.

В региональном следственном управлении изданию «ПМ» пояснили, что во время допроса Никита Уваров отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ. Эта норма гарантирует гражданину право не свидетельствовать против самого себя.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.