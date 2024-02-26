За нарушение прав малолетнего пассажира против водителя из Кемерово возбудили уголовное дело

Пресс-служба информационного центра СК РФ в Telegram-канале сообщает о распоряжении председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело в отношении водителя из Кемеровской области, который высадил на мороз 12-летнего школьника из-за отсутствия у него пяти рублей.

Школьник был готов оплатить проезд водителю. У него была сумма денег, необходимая для льготного тарифа. Водитель потребовал, чтобы 12-летний мальчик предоставил справку, что он является школьником. Только в таком случае разрешено оплачивать неполную стоимость проезда.

Справки у подростка не было. Доплатить пять рублей до полной стоимости он не мог. Водитель высадил школьника, несмотря на низкую температуру на улице.

«Ребенок был вынужден добираться до дома пешком», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 21 февраля. Информация быстро распространилась в СМИ. Глава СК РФ поручил лично докладывать ему о ходе расследования в отношении нарушения прав малолетнего пассажира.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане по вине водителя, превышающего рекомендованный скоростной режим, в кювет вылетел рейсовый автобус с 40 пассажирами.