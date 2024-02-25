Автобус с 40 пассажирами вылетел в кювет в Татарстане

В воскресенье, 25 февраля, ехавший по трассе Чистополь-Нижнекамск пассажирский автобус вылетел в кювет, сообщает прокуратура Татарстана .

В момент ДТП в автобусе находились 40 пассажиров. Согласно предварительной версии, 58-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением. Водитель и пассажиры не пострадали. На место происшествия прибыли медики, которые провели осмотр каждого человека. В госпитализации необходимости не было. Пассажиры уехали на попутных автобусах.

«Обстоятельства случившегося сейчас выясняются органами внутренних дел. На место происшествия выехал первый зампрокурора Нижнекамска Рустем Хазипов. Ход проверки взят на контроль в прокуратуре. Надзорное ведомство даст оценку итоговому процессуальному решению», — сообщает прокуратура республики в Telegram-канале.

Сотрудники автоинспекции продолжают выяснять все причины ДТП. На месте происшествия также присутствуют спасатели, которые достают автобус из заваленного снегом кювета.

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