За неделю до свадьбы от дочери Ивана Охлобыстина сбежал жених

Актер Иван Охлобыстин во время программы НТВ «Ты не поверишь!» рассказал , что бракосочетание его дочери Варвары было отменено за неделю до назначенной свадьбы по инициативе жениха девушки Михаила.

Актер не скрывает, что испытывает по данному поводу негодование. Иван Охлобыстин помнит свои ощущения во время молодости. Он считает, что помочь в делах, связанных с неудачной любовью, невозможно. Важно оказывать поддержку.

«Вот так бывает. За неделю до свадьбы», — отметил актер.

Дочь актера 25-летняя Варвара и ее бывший жених 31-летний Михаил успели набить парные татуировки. Мужчина сделал предложение без кольца. Не становился он и на одно колено. В семейном видеоархиве есть кадры момента, когда Охлобыстину сообщили о помолвке. Жених обнял Ивана. Отсутствие кольца пояснил тем, что сначала хотел узнать реакцию родителей на намерение взять в жены их дочь. Дочка Охлобыстина успела вложить деньги в бизнес жениха, который работает парикмахером.

Семейная жизнь тех детей Охлобыстина, кто уже связал себя узами брака, проходит счастливо. Иван уже дедушка. Он признался, что очень любит своих детей. Актер не раз слышал, что внуков любят больше и переживал, что с еще большими эмоциями просто не справится.

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