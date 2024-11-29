Кабак выйдет замуж за Родригеза, несмотря на его измены в прошлом браке: пара уже думает о детях

Глубокая эмоциональная связь и гармония царят в отношениях актера и певца Тимура Родригеза и актрисы Екатерины Кабак. Между возлюбленными существует сильное взаимное притяжение, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эзотерик Майя Королева.

По ее словам, пара должна сыграть свадьбу. Однако перед принятием решения о браке им стоит обсудить подвешенные в воздухе вопросы. Кроме того, эзотерик считает, что у Родригеза и Кабак уже могут быть планы и мечты о детях.

Бывшая жена Родригеза Анна Девочкина намекнула, что артист изменял ей с подругой. Карты Таро показали Королевой, ожидает ли супружеская неверность новую возлюбленную певца. Она отметила, что у Родригеза могут быть искушения, но пока что он верен своим чувствам. В будущем артист должен отвергнуть все мысли об изменах ради сохранения гармонии в отношениях, добавила экстрасенс.

«Карты указывают на искушения, но в конечном счете Тимур, вероятно, сделает выбор в пользу верности», — предсказала гадалка.

Ранее стало известно о скорой свадьбе Павла Деревянко.