За отказ от участия в зоне СВО военнослужащего РФ приговорили к лишению свободы

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд назначил военному, который отказался от участия в СВО, лишение свободы в виде двух лет и девяти месяцев. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда, пишет ТАСС .

Военнослужащий был взят под стражу в зале суда. Установлено, что 22 августа 2023 года военнослужащему отдали приказ направляется в зону СВО для выполнения боевых задач. Мужчина отказался выполнять данное распоряжение, что отразилось на атмосфере в коллективе. Было возбуждено уголовное дело.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда», — рассказали в пресс-службе.

Нарушение принципа единоначалия также учли в суде при вынесении приговора. Отягчающим фактором стало и то, что военнослужащего отправляли в зону СВО, когда президент Владимир Путин уже сообщил о старте мобилизации.

Случаи, когда военнослужащие отказывались отправляться в зону СВО — редкость. Многие россияне понимают, как важно объединиться для защиты Родины. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев неоднократно сообщал о количестве добровольцев.

Президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии отметил, что в связи с большим количеством добровольцев необходимости в мобилизации на данный момент нет.

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