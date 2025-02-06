За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений оштрафовали преподавателя из Кемерова

В пресс-службе регионального ГУ МВД проинформировали, что репетира по английскому языку из Кемерова оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным ведомства, 21-летняя преподавательница английского языка активно вела страницу в социальной сети, на которой публиковала информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях. Девушка также создала группу, доступ к которой был открыт для всех желающих подписчиков. В ней также размещались подобные материалы. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на посты во время мониторинга социальных сетей.

«В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет выявили в соцсети страницу, автор которой публиковала материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», — сообщила пресс-служба ведомства.

Источник рассказал Сибдепо, что сотрудники правоохранительных органов посчитали провокационными также некоторые опубликованные музыкальные композиции. Является ли девушка представительницей секс-меньшинств, неизвестно. Суд назначил выплату штрафа в размере 50 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Севастополе женщине впервые в России назначили штраф в 50 тыс. руб. за пропаганду чайлдфри.