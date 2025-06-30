За счет льготы россияне смогут получить около 80–100 тыс. руб. в 2026 году

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал, что в 2026 году россияне могут получить около 80–100 тыс. руб. посредством ежегодной семейной выплаты, сообщила «Газета.Ru».

По данным эксперта, на выплату могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход составляет до 1,5 прожиточного минимума на душу населения. Размер утвержденного прожиточного минимума зависит от региона проживания гражданина.

«За счет данной выплаты осуществляется возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц. Считаю ценным тот факт, что ежегодная семейная выплата направлена на обеспечение социальной поддержки наиболее нуждающихся в ней семей», — рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Эксперт рассказал, что для получения льготы семьям с детьми необходимо прежде всего обращаться в территориальный орган Социального фонда России или МФЦ. При желании можно подать заявление через портал «Госуслуги». Игорь Балынин отметил, что необходимые документы будут направлены специалистам автоматически. Приносить какие-либо справки или документы предстоит лишь в редких случаях.

Эксперт рассказал, что граждане могут самостоятельно разобраться, могут ли они рассчитывать на льготы. Необходимо учесть доход каждого и разделить получившуюся сумму на количество членов семьи. Результат не должен превышать полуторакратный размер утвержденного в регионе прожиточного минимума. Также специалисты учитывают, каким имуществом владеет заявитель. Подобные правила действуют при оформлении детских пособий.

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