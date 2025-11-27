За «срубленный» дуб — на три года: кому миллиардер Ковалев готовит страшное наказание

Владелец усадебного комплекса Гребнево Андрей Ковалев официально опроверг распространяющуюся в информационном пространстве информацию о планируемой вырубке черешчатого дуба, расположенного на островной территории, сообщил REGIONS.

Предприниматель намерен привлечь к ответственности жителей города Фрязино, занимающихся распространением недостоверных сведений в цифровом пространстве. По его словам, после появления неподтвержденной информации объект регулярно подвергается проверкам со стороны контрольно-надзорных органов, что отвлекает ресурсы и создает препятствия для реализации проекта развития.

«Ну, поверьте мне, все, кто написал на меня кляузы, сядут за клевету на зону! Пусть не на 15 лет, но на года три сядут точно!» — прокомментировал Андрей Ковалев.

Андрей Ковалев подчеркнул принципиально важное значение бережного отношения к природному наследию территории. С момента приобретения разрушенного усадебного комплекса в 2018 году бизнесмен провел комплексные восстановительные работы основных сооружений и построил новые объекты инфраструктуры. Еженедельно на территории проводятся бесплатные концертные программы и другие мероприятия культурного характера для посетителей.

«Я каждое дерево люблю в усадьбе Гребнево. И даже сухое дерево я пилить не буду!» — отметил Андрей Ковалев.

Ранее сообщалось, что красногорский музей техники Задорожного получил три редких самолета.