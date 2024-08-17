За сутки из Курской области эвакуировали более 1,7 тыс. человек
Фото: [Фото: Владимир Гердо/ ТАСС]
Из обстреливаемой Курской области за сутки, 17 августа, эвакуировали уже более 1,7 тыс. человек. Информацию об этом сообщила пресс-секретарь врио губернатора области Ирина Толмачева, ее слова привел ТАСС.
«В области действуют режимы ЧС и КТО. По распоряжению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова продолжается работа по отселению жителей в безопасные районы. В первую очередь внимание уделяется семьям с детьми и пожилым гражданам. За сутки выехали самостоятельно и организованными группами 1 724 человека» — рассказала Толмачева.
Пресс-секретарь добавила, что более 6,5 тыс. жителей приграничья, выехавших оттуда на фоне украинских атак, разместили в 84 пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области.
Ранее сообщалось, что Центробанк порекомендовал банкам полностью погасить ипотеки жителей разрушенных атаками ВСУ домов.