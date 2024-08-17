За сутки из Курской области эвакуировали более 1,7 тыс. человек

«В области действуют режимы ЧС и КТО. По распоряжению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова продолжается работа по отселению жителей в безопасные районы. В первую очередь внимание уделяется семьям с детьми и пожилым гражданам. За сутки выехали самостоятельно и организованными группами 1 724 человека» — рассказала Толмачева.