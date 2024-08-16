Жителям разрушенных от атак ВСУ домов могут полностью списать ипотеку

Центробанк выступил с инициативой погасить ипотечные долги заемщиков, которые пострадали от ракетных атак. Соответствующие рекомендации для кредиторов опубликовали в пятницу, 16 августа, на официальном портале ведомства.

Речь идет о жителях Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье полностью разрушено. Также банки попросили дать беспроцентную годовую отсрочку ипотечных платежей для владельцев жилья, которое подлежит восстановлению, и для тех, кто был вынужден эвакуироваться или переселиться из регионов, где введен режим КТО. Помимо этого, порекомендовали частично или полностью снимать задолженность с заемщиков, которые попали в тяжелые жизненные ситуации.

ЦБ создали горячую линию по вопросам поддержки жителей областей, где введен режим контртеррористической операции:

8 495 771-44-20

8 800 250-15-24

Ранее сообщалось о том, что за минувшую неделю армия Военных сил Украины лишилась 14,5 тыс. солдат.