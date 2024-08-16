Жителям разрушенных от атак ВСУ домов могут полностью списать ипотеку
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Центробанк выступил с инициативой погасить ипотечные долги заемщиков, которые пострадали от ракетных атак. Соответствующие рекомендации для кредиторов опубликовали в пятницу, 16 августа, на официальном портале ведомства.
Речь идет о жителях Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье полностью разрушено. Также банки попросили дать беспроцентную годовую отсрочку ипотечных платежей для владельцев жилья, которое подлежит восстановлению, и для тех, кто был вынужден эвакуироваться или переселиться из регионов, где введен режим КТО. Помимо этого, порекомендовали частично или полностью снимать задолженность с заемщиков, которые попали в тяжелые жизненные ситуации.
ЦБ создали горячую линию по вопросам поддержки жителей областей, где введен режим контртеррористической операции:
- 8 495 771-44-20
- 8 800 250-15-24
Ранее сообщалось о том, что за минувшую неделю армия Военных сил Украины лишилась 14,5 тыс. солдат.