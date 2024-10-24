За взятку в 1,5 млн руб. осудили экс-начальника управления транспорта Кемерова

Сотрудники правоохранительных органов установили, что чиновник начал незаконное сотрудничество с одной из фирм. Посредник компании передавал чиновнику по 100 тыс. руб. за каждый автобус, который город приобретал у фирмы. Сговор удавалось реализовывать на протяжении года. В итоге экс-начальник управления транспорта получил 1,5 млн руб. Всего было приобретено 15 автобусов. Противоправные действия негативно влияли на развитие экономического рынка в регионе из-за нарушения принципа конкуренции.

Пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области сообщила, что чиновника задержали в одном из кафе Кемерова во время получения очередной взятки.

«17 мая 2023 года, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, директор организации передал жителю Республики Татарстан денежные средства в указанном размере, половина из которых в этот же день была передана им фигуранту», — указано в сообщении.

В рамках уголовного дела на имущество чиновника стоимостью более 11 млн 200 тыс. руб. был наложен арест. Суд признал начальника управления транспорта виновным и вынес приговор: лишение свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев с пребыванием в колонии строго режима, запрет на занимание некоторых должностей на протяжении пяти лет, выплата штрафа в размере 4,5 млн руб. Чиновник своей вины не признал ни во время расследования, ни в зале суда.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России пересмотрит пожизненный приговор экс-сенатору Арашукову.