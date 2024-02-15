Забайкальские десантники взяли опорный пункт ВСУ в ДНР

В Министерстве обороны России сообщили, что забайкальские десантники взяли под свой контроль опорный пункт ВСУ в ДНР, расположенный западнее города Артемовск.

Военные РФ работали слаженно и оперативно. В Минобороны РФ опубликовали кадры захвата опорного пункта.

«На кадрах бронегруппа парашютно-десантного батальона на БМД-2К-АУ отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии ведет огонь прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами», — сообщили в Минобороны РФ.

В этот момент расстояние от российских военных до противника составляет примерно 1000-1500 метров.

Экипаж боевой машины десанта сразу меняет дислокацию после того, как объект полностью поражен. Это необходимо выполнять в целях безопасности личного состава, а также для сохранности военной техники. На этом сложная и героическая работа бронегруппы завершена.

Следующий этап — выдвижение штурмовых бригад. Военным необходимо убедиться, что в опорном пункте не осталось бойцов ВСУ. После зачистки можно передавать информацию подразделениям закрепления, которые продолжат контролировать опорный пункт, не допустив контратаки ВСУ.

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