«Забудьте про список качеств»: HR‑аналитик раскрыла секрет идеального резюме — значение имеет даже время отправки и день

Ростовский HR-аналитик Анна Кострова рассказала, как написать резюме, позволяющее привлечь к себе внимание среди большого количества соискателей, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт считает, что перечисление лучших профессиональных и личностных качеств не позволит работодателю сделать вывод о качестве работы. Анна Кострова советует указывать в резюме реальные примеры — реализованные проекты, которые принесли прибыль компании, конкретные цифры и результаты.

По мнению HR-аналитика, крайне важно адаптировать резюме под каждую конкретную вакансию. Использование ключевых слов из описания должности помогает пройти автоматический отбор HR-систем. А ссылки на портфолио или короткие презентации дают работодателю возможность оценить профессиональные навыки кандидата еще до личной встречи.

Специалист высказала мнение, что многие соискатели тратят время впустую, рассылая десятки одинаковых резюме. Эксперт советуют также отправлять сопроводительное письмо с указанием своих достижений. Время отправки и день, по мнению специалиста, также имеет значение.

«Рассылать резюме лучше утром с понедельника по среду. В это время рекрутеры активнее открывают письма и быстрее реагируют на новые кандидаты. Письма, отправленные вечером или в пятницу, часто теряются в потоке сообщений», — советует Кострова.

