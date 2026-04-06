«Забудьте про жесткие правила»: стилист объяснила, как собрать идеальный гардероб весной 2026 года

Стилист и основатель магазина дизайнерской одежды Олеся Джиганко высказала мнение, что базовый гардероб в современном понимании — это не застывший перечень вещей, а гибкая система, где все элементы сочетаются друг с другом. Ключевое значение имеют образ жизни человека, погодные условия и конкретные цели, сообщил tagilcity.ru. Специалист поделилась некоторыми рекомендациями.

«Весной 2026 года в моде осознанность и внимание к деталям. Стиль становится глубже за счет посадки, фактуры, пропорций и умения грамотно сочетать вещи. Именно это превращает просто одежду в действительно сильный образ», — говорится в статье TagilCity.ru.

По мнению дизайнера, оптимальный вариант: на одну нижнюю часть одежды приходится 3–4 варианта верха. Тогда гардероб становится по-настоящему удобным и практичным.

Олеся Джиганко выделила основные ошибки:

сборка образа в рамках одного стиля — результат выглядит скучно и плоско;

пренебрежение балансом объемов;

недооценка укладки и общего внешнего вида;

боязнь цвета.

Отдельно эксперт обратила внимание на размере одежды. По ее мнению, многие ориентируются исключительно на цифру на ярлыке. На самом деле у разных брендов посадка сильно отличается. Иногда вещь на размер больше смотрится намного выигрышнее: она дает нужный объем, «воздух» в образе и делает силуэт актуальным. Размер — это инструмент стилизации, а не жесткое ограничение.

Ранее врач Чащина рассказала, как выбрать белье без вреда для кожи.