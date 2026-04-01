Врач рассказала, как выбрать белье без вреда для кожи

Для ежедневного использования предпочтение стоит отдавать постельному белью из натуральных тканей, которые обеспечивают комфорт коже и снижают риск раздражения. Об этом « Газете.Ru » сообщила врач-косметолог, заместитель главного врача по эстетической медицине и дерматовенерологии клиник «Атлас» Оксана Чащина.

По словам специалиста, наиболее безопасными для кожи считаются комплекты из хлопка и шелка. Также на рынке появляются изделия из бамбука и других растительных волокон, однако ключевым критерием остается натуральный состав ткани.

Эксперт подчеркнула, что выбор белья должен учитывать индивидуальные особенности человека: важны тактильный комфорт, отсутствие трения, сухости и других неприятных ощущений. Особенно внимательно к материалам стоит относиться людям с чувствительной кожей, склонностью к аллергическим реакциям и атопическим проявлениям.

Для поддержания гигиены врач рекомендовала стирать постельное белье каждые пять–семь дней с использованием мягких гипоаллергенных средств, отдавая предпочтение экологичным составам.

Дополнительной мерой ухода специалист назвала обработку ткани паром после стирки. Такой способ помогает уменьшить количество пылевых клещей и делает материал мягче, что положительно влияет на комфорт во время сна.

